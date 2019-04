Kambs : Osterfeuer

von svz.de

16. April 2019, 05:00 Uhr

Kambs | Gemütlich soll es werden, wenn am Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr das Osterfeuer am Kambser Dorfteich entfacht wird. Dazu lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Vorbeck/Kambs ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Besonderes Schmankerl für die kleinen Besucher: Der Osterhase hat sich angekündigt... Wenn auch andere Vereine und Gemeinden zu den Osterfeiertagen Veranstaltungen planen und es andere wissen sollten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an buetzow@svz.de mit folgenden Angaben: Tag, Zeit, Ort und Veranstalter.