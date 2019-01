Pasternack spielt Geld in Kasse

Das Neujahrskonzert in der Stiftskirche brachte 3264 Euro Reingewinn für Stiftskirchen-Förderverein

von Ralf Badenschier

16. Januar 2019, 09:07 Uhr

Kassensturz beim Förderverein Stiftskirche Bützow. Nun wurde errechnet, was das Neujahrskonzert mit Andreas Pasternack und Band am ersten Sonntag dieses Jahres einbrachte. Nach Abzug aller Ausgaben wie Gage für die Musiker und Nebenkosten steht die stolze Summe von 3264 Euro zu Buche. Axel Ulrich, Vorsitzender des Vereins, ist begeistert. Das Konzert habe sehr viel Spaß bereitet und auch noch viel gebracht, „so soll es sein“. Das Geld wandert jetzt auf das Konto des Fördervereins und fließt in das Großprojekt, neue Glocken für die Stiftskirche anfertigen und anbringen zu lassen.

Voriges Jahr spielte das Neujahrskonzert knapp 750 Euro weniger ein. Dieses Jahr seien mehr Menschen gekommen, erklärt Axel Ulrich und verweist auf besseres Wetter als noch 2018. Außerdem sei mehr verkauft worden und die Spendebereitschaft sei höher gewesen.

Dass mehr Zuschauer kamen, ist für Axel Ulrich ein klares Indiz dafür, dass das Neujahrskonzert sich zunehmend etabliert. „Pasternack? Und dann auch noch in der Stiftskirche? Das spricht sich herum“, sagt der Vereinsvorsitzende. Inzwischen sei das Konzert zu einer Tradition geworden, die auch überregional von sich hören macht.