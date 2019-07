Moisall : Posaunen ertönen

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Gemütlich und klangvoll soll es am Freitag in Moisall werden, wenn die Volkssolidarität-Ortsgruppe einlädt. Um 18 Uhr wird gemeinschaftlich gegrillt. Wenn es das Wetter zulässt, wird das Kulinarische auf dem Kirchenvorplatz verputzt. Sollte es regnen, zieht die Gruppe in das Feuerwehrhaus um. Zum Grillabend laden die Volkssolidarität, die Freiwillige Feuerwehr Moisall und die Kirchengemeinde Bernitt ein. Bestens gestärkt wird es anschließend klangvoll. Denn um 19 Uhr beginnt in der Kirche ein Posaunenkonzert. Dafür reist der Mecklenburger Bläserkreis an, den Landesposaunenwart Martin Huss leite. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.