Bützow : Schilder zum zweiten Mal demoliert

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Badenschier 1 von 1

Klaus Rambow, Bützows Ordnungsamtsleiter, hat bei der Polizei Strafanzeige gestellt. Innerhalb von nur zwei Wochen haben Unbekannte auf der Straße zwischen der Wolker Chaussee und Zepelin kurz vor der alten Eisenbahnbrücke Schilder entfernt. Jetzt sucht die Stadt Zeugen, die dazu vielleicht Näheres wissen.

Gerade in den zurückliegenden Wochen war die Straße eine beliebte Umleitungsstrecke nach Güstrow, als die L14 zwischen Wolken und Zepelin aufgrund der umfassenden Sanierung voll gesperrt war. An der Kreuzung etwa 100 Meter vor der Eisenbahnbrücke von Bützow aus kommend – dort geht es rechts ins Gewerbegebiet – steht einmal ein Schild, das darauf verweist, dass in vier Kilometern einen Tonnagebegrenzung von 16 Tonnen gilt. Denn die Straße führt direkt zur Brücke in Zepelin, die für schwerere Fahrzeuge tabu ist. „Da es dort aber keine Wendemöglichkeit gibt, steht bereits vor der Eisenbahnbrücke dieses Schild“, erklärt Rambow. Außerdem steht an der gleichen Kreuzung ein Ortseingangsschild. „Denn wer aus Richtung Zepelin kommt, muss wissen, dass er sich dann wieder im Stadtgebiet befindet und da sind dann nur 50 km/h erlaubt“, so der Ordnungsamtsleiter.

Am Herrentagswochenende seien diese Schilder gewaltsam entfernt und in den Graben geschmissen worden. Er habe das als Übermut einer Herrentagsgesellschaft abgetan, sagt Rambow. Doch am zurückliegenden Wochenende wurden wieder beide Schilder herausgerissen. „Sie waren einbetoniert. Das macht man nicht so ohne Weiteres“, sagt Rambow, und weiter: „Das ist für mich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.“

Der Bauhof sucht nun eine Lösung, um das Ortseingangschild noch sicherer zu verankern. Die Stadt sucht unterdessen nach dem Verursacher des Vandalismus an der Straße, die zugleich zum internationalen Radfernweg Berlin-Kopenhagen gehört. „Zeugen können sich bei uns im Rathaus melden“, sagt Klaus Rambow.

Gert Frahm, Pressesprecher der Polizeiinspektion Güstrow bestätigt den Eingang der Anzeige. Er relativiert: „Es ist der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Aber natürlich können sich Zeugen auch bei der Polizei melden.“

von Ralf Badenschier

erstellt am 09.Jun.2017 | 05:00 Uhr