SVZ-Sommertour : Seeblick auf Bützow

Einstündige Fahrt mit dem Drachenboot.

von Frank Liebetanz

15. Juli 2019, 19:00 Uhr

Mit Lächeln in den Gesichtern paddeln die SVZ-Leser heran. Kaum hat das Drachenboot am Steg des Kanuclubs in Bützow angelegt, steigen die Teilnehmer dieser Sommertour aus. Jeder nimmt sein Paddel mit, stellt es in die dafür vorgesehene Tonne. Die Erwachsenen und ein Junge kehren gerade von einer etwa einstündigen Fahrt im Drachenboot auf dem Bützower See zurück.

Fritz Hoßmann, der Vorsitzende des Kanuclubs, hat das lange, schmale Boot gesteuert. Als einziger im Boot stand er, beide Hände am Steuerruder. Die SVZ-Gäste haben dem Steuermann Fritz Hoßmann vertraut. Er hatte im Vorfeld beteuert, dass das Boot nicht kentern werde und das Paddeln ganz leicht sei. Sie sollten es wie einen Spaten halten und im gleichen Takt seitlich am Boot entlangführen.

Gesagt, getan. Herbert Klingenberg erhält die ehrenvolle Aufgabe, vorn zu sitzen und das Tempo vorzugeben. Immer mit der Ruhe – diese Einstellung strahlt der Steuermann aus. HeimatforscherHoßmann berichtet auch allerhand aus vergangenen Zeiten.

Etwa die Anekdote zu Zeiten des Ersten Weltkriegs von Räucherwaren in einem Schuppen des damaligen Pastors am See. Gymnasiasten hatten Wurst und Fleisch entdeckt – und gestohlen. Mit ihrem Lehrer teilten sie sich eine Wurst, den Rest brachten sie zur Polizei. Die stellte fest, dass Diebe die Rauchwaren zuvor in Steinhagen geklaut und im Schuppen deponiert hatten.

Amüsant fanden die SVZ-Leser diese Geschichte. Besonders Gerlinde Bruns, die sich als junge Klein Belitzerin oft zu Feiern an den See fahren ließ.

„Von der See-Seite sieht das Betreute Wohnen des DRK ganz anders aus“, sagt Walburg Schurich. Beeindruckend sei auch die große Menge Modder an der Gefängnis-Seite des Bützower Sees, sagen einige SVZ-Leser. Dieser Schlamm sammele sich dort seit Jahrhunderten, berichtet Fritz Hoßmann.

Er erwähnt, wie Kanuten länger durch Bützow paddeln können. „Wir haben nicht gesagt, dass wie nicht mehr wollen“, Petra Ilgen mit einem Lachen. Der Protest ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Das Drachenboot sei viel zu schwer für die kleine Gruppe, erklärt Hoßmann weiter. Denn wer nördlich Bützows über die Temse und die Warnow zum Eispavillon in Bützow wolle, müsse sein Boot auf die südliche Seite der Bahnhofstraße tragen. Von dort aus könnten Kanuten über den Wallgraben und den Aalfang durch den „Amazonas von Bützow“ zurück in den See. Mit dem Amazonas meint der Kanuclub-Vorsitzende das zuwuchernde Stück Natur nördlich des neuen Pflegeheims am Schloß.

Drei Gäste aus Oelsnitz aus dem Vogtland sind unter den Drachenbootfahrern. Kerstin und Mathias Görner sind zurzeit in Neuendorf zu Besuch, waren mit ihrem En kel Dominik Florian Mion auf dem Bützower See.

Dem Jungen gefiel der Ausflug auf dem Bützower See-. Allerdings ist für ihn der Besuch der Störtebeker Festspiele auf Rügen keinesfalls zu toppen.