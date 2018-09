Bützow : Sie gibt Sport auf Rezept

Sportlehrerin Brigitte Beck leitet die Herzsportgruppe Bützow.

von Ralf Badenschier

27. September 2018, 05:00 Uhr

Ralf Badenschier Bützow Musik schallt durch die Sporthalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Frauen und Männer in Sportbekleidung bewegen dazu Beine, Arme, den ganzen Körper. Vor ihnen steht Brigitte Beck, die den Takt und die Übungen vorgibt. Dann verstummt die Musik und jeder in der Halle greift mit der einen Hand zum Handgelenk der anderen, um den Puls zu kontrollieren. Denn wichtig ist bei allem, dem eigenen Körper nicht zu viel zuzumuten. Seit 20 Jahren gibt es die Herzsportgruppe in Bützow, deren Teilnehmer sich einmal in der Woche treffen.

Es seien Frauen und Männer, die in der Vergangenheit Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System hatten, bis hin zu Herzinfarkten, und nun wieder fit gemacht werden sollen für den Alltag. „Doch es geht auch um Prävention“, erklärt Brigitte Beck.

Zum Beispiel bei Menschen, die mit Hypertonie, also mit Bluthochdruck zu kämpfen haben. Ihnen allen wird von den behandelnden Ärzten empfohlen, sich sportlich zu betätigen. „Wir geben hier also wirklich Sport auf Rezept“, sagt die Bützowerin, die für diese Aufgabe extra geschult wurde. Außerdem ist bei jeder Übungsstunde, die immer montags stattfindet, ein Arzt dabei, der ein wachsames Auge auf die Patienten hat. Denn jeder der Teilnehmer hat andere körperliche Voraussetzungen. „Dementsprechend muss auch die Belastung gestaltet sein. Es soll schon jeder an seine Grenzen gehen, aber nicht darüber hinaus. Das wäre dann kontraproduktiv“, so die Sportlehrerin. Trainiert werden alle Muskelgruppen und die Koordination. „Denn gerade Akut-Patienten haben zum Beispiel nach einem Infarkt die koordinativen Fähigkeiten verloren. Die gilt es nun wieder zu reaktivieren.“

Wie lange jemand an den Übungsstunden teilnimmt, entscheiden zunächst einmal die Ärzte. Doch mittlerweile bleiben etliche Teilnehmer als Selbstzahler dabei. „Ich gebe zwar immer einen Übungsplan mit. Übungen, die man auch zuhause machen kann. Doch wer überwindet schon gerne seinen eigenen Schweinehund?“, fragt Brigitte Beck. Deshalb würden viele dabei bleiben, eben weil sie sich in der Gruppe besser motivieren können. „Außerdem können sie sich hier mit Gleichgesinnten, die das Gleiche oder Ähnliches erlebt haben, austauschen“, so die Bützowerin.