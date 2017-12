Bützow : Spannung, coole Sprüche und Erinnerungen

vergrößern 1 von 4 Foto: Ralf Badenschier 1 von 4







von Ralf Badenschier

erstellt am 20.Dez.2017 | 09:00 Uhr

„Es ist ein großer Unterschied, ob ich lese zum Genuss und Belebung oder zur Erkenntnis und Belehrung.“ Mit diesem Zitat von Altmeister Goethe eröffnete Schulleiterin Karin Alsleben gestern den Lesepatentag an der Käthe-Kollwitz-Schule. Und natürlich ging es an diesem letzten Schultag vor dem Weihnachtsfest vor allem um Genuss und Belebung statt um Belehrung. Aber vielleicht war auch ein bisschen Erkentnis-Gewinn mit dabei. Das jedenfalls hoffen die Vorlesepaten, die es sich in diesem Jahr nicht nehmen ließen, den Schülern Kurzweil zu bereiten.

Seit sechs Jahren gibt es diesen Lesepatentag an der Bützower Schule. Vom ersten Mal an mit dabei ist Tommy Ahrens. „Ich war hier selbst an der Schule, noch unter der damaligen Schulleiterin Gudrun Radziwolek“, erzählt der Bützower. Deshalb komme er gern hierher zurück. „Aber es ist ja auch ein wenig Öffentlichkeitsarbeit als Sportler“, sagt Tommy Ahrens. In diesem Jahr hatte er das Buch „Der David ist dem Goliath sein Tod“ mit. Kurzweilige Geschichten von Torsten Sträter

Zum ersten Mal dabei ist Stephan Meyer. Der stellvertretende Landrat des Landkreises Rostock gesteht, dass er erst spät zum Lesen gekommen sei. Dafür jetzt intensiver. Vor allem auch als Vorleser, abends für seine Kinder. Sich diese Zeit zu nehmen, sei ihm sehr wichtig, sagt der Bützower, der vor vier Monaten zum dritten Mal Vater geworden ist, wie er verrät. Für den Vorlesepatentag holte sich der 39-Jährige einen Rat bei seinem Ältesten. Sohn Ludwig sagte, er solle sich „Der Hobbit“ einstecken. Und der Tipp war gut, wie die Reaktionen der Schüler der Klasse 5a zeigten.

Im Raum nebenan gab es die spannende Geschichte „Der Tag, an dem ich cool wurde“ von Juma Kliebenstein, vorgetragen von Karin Heinze. Besinnlich und nachdenklich zugleich ging es in der Klasse 10 a zu. Wolfgang Pfannenschmidt las aus seiner eigenen Erzählung vom Weihnachtsfest 1942.

Insgesamt 13 Vorlesepaten mischten sich unter die Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule, unter anderem Polizisten, Pastoren und Angestellte.