Bützow : SPD-Ortsverein stellt Wahlprogramm vor

Informationsveranstaltung am Freitag

von svz.de

27. Februar 2019, 19:46 Uhr

Zu einer Informationsveranstaltung lädt der SPD-Ortsverein Bützow am Freitag ab 19 Uhr in die Gaststätte Stadtzentrum ein. Die Genossen wollen ihr Programm für die Kommunalwahl am 26. Mai beschließen.

„Der Entwurf ist geprägt durch das Leitbild für Bützow: Eine lebenswerte Stadt für alle Generationen“, teilt der Ortsgruppenvorsitzende Rainer Boldt mit. Die SPD sehe den Schwerpunkt der Stadtentwicklung weiter in der Altstadt, will sich in Zukunft aber auch stärker um die anderen Stadtgebiete kümmern, „zum Beispiel das Wohnumfeld im Bereich Leninring/Leninplatz oder die Straßen und Wege im Bahnhofviertel“, so Rainer Boldt weiter. Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Kultur sowie die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden sind weitere Schwerpunkte im Wahlprogramm der Sozialdemokraten, sagt der Ortsgruppenvorsitzende.

Zur Veranstaltung am Freitag sind nicht nur alle Parteimitglieder, sondern alle Interessierten eingeladen.