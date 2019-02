Rühn : Stetig steigt die Stimmung

Der Kulturverein hat mit dem Karneval in Rühn vielen Menschen eine Freude bereitet.

von Frank Liebetanz

24. Februar 2019, 20:00 Uhr

Eine Elfe steht neben einer Polizistin und klatscht im Takt, genau so wie ein Bienchen und ein Cowgirl: So geht das Publikum in Verkleidung in der Rühner Sporthalle mit, sobald die Mädchen des Kulturvereins zu ihrer Musik tanzen. Moderatorin Anne Kathrin Pinkow hat das Narrenvolk gar nicht zum Klatschen auffordern müssen. Und im Lauf der der zweistündigen Show werden die „Rü Fa Helau“-Rufe von den voll besetzten Tischen immer lauter.

„Eine fantastische Show“ hat die Moderatorin versprochen, und sie hält Wort. Einer der Höhepunkte ist die Vorführung „Eine Nacht im Museum“, die die Mädchen mit Bravour und Tempo auf die Bühne bringen. Ulrike Keindl und Claudia Wegner haben die Choreografie geschrieben.

Viel Applaus erhält auch die Männertanzgruppe, die sich mehr oder weniger anmutig zu „Hulapalu“ von Andreas Gabalier bewegt. Die Zuschauer fordern die Gruppe zu einer Zugabe auf. Die Männer – und Birgit Keindl, die sich dazu gesellt hatte – folgen dem gern. Die Rühner Tanztrainerin glänzt mit anderen Frauen in diesem Jahr auch mit ihrer Version des „Thriller“-Videos von Michael Jackson. Damit nicht genug, folgt bei diesem Auftritt auch noch eine Würdigung der Disco-Zeit mit „Staying Alive“. Höhepunkt und Abschluss dieser Nummer ist „Dirty Dancing“ in Rühn: Birgit Keindl springt dazu so hoch, dass ihre Mitwirkenden sie für einen Moment über ihren Köpfen halten.

Auch hohes Alter hält Lieselotte Bissa nicht davon ab, bei einem Sketch des Kulturvereins mitzuwirken. „Lieselotte“ rufen gar einige Narren und zollen ihrem Engagement so Respekt. Etwas chaotisch, aber sehr lustig ist die Nummer, bei der Filmtitel erraten werden sollen. Ein Mann, der im Kleid mit einer Filmklappe den nächsten Teil ankündigt, fegt derart komisch von links nach rechts über die Bühne, dass sich das Publikum vor Lachen biegt.

Klassischen Karnevalstanz auf hohem Niveau bieten das Tanzmariechen Pia Schachtschneider sowie Amely Grabowski und Freya Olschewski.

Aus Zernin stammt eine Trommelgruppe, die auf vielen Djemben und einem Cajon dem Rhythmus huldigt. Die Akteure würden sich über weitere Trommler freuen, sagt Anne Kathrin Pinkow danach. Für Licht und Ton sorgt Sebastian Giese, das Bühnenbild baut Peter Bading um. Zum wiederkehrenden Gag wird, dass immer mehr Gäste „Peter“ rufen, sobald er seinen Job auf der Bühn erledigt. Die Stimmung stetig stetig, bis nach zwei Stunden die Tanzfläche frei gegeben wird. Aber die Nacht ist zu diesem Zeitpunkt noch ganz jung.