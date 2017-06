Bützow : Stiftskirche seit gestern ohne Orgel

vergrößern 1 von 5 Foto: Ralf Badenschier 1 von 5









Wenn sonntags zum Gottesdienst in die Bützower Stiftskirche gerufen wird, müssen die Gemeindeglieder auf eines verzichten: auf die Klänge der Friese-Orgel. Die wurde in dieser Woche abgebaut. Doch das historische Instrument verstummt nur den Sommer über. Im Herbst soll es wieder erklingen. Die Pause hat einen einfachen Grund: Der neunte Abschnitt der Sanierungsarbeiten in der Stiftskirche sind in vollem Gange. Das wertvolle Instrument muss deshalb vor Staub und Dreck geschützt werden. Außerdem führen mitten durch die Orgel Stützen für das Baugerüst.

Georg Tomat, Fabian Schrewe und Stephan Adler von der Orgelbaufirma Wegscheider aus Dresden haben seit Dienstag Stück für Stück, Pfeife für Pfeife aus dem historischen Instrument entfernt. Insgesamt mehr als 1000 Stück wurden in Folie eingewickelt und dann in verschiedenen Holzgestellen und Kartons verpackt. „Alles wird luftdicht abgeschlossen“, erklärte Fabian Schrewe. Die Pfeifen wurden auf den Emporen und den Baugerüsten zwischengelagert. Georg Tomat verschraubte USB-Bauplatten auf den Windladen. Die sollen dadurch geschützt werden und bieten zugleich die Möglichkeit, dass die Bauarbeiter darauf gehen können.

Doch nicht alle der rund 1500 Pfeifen wurden demontiert. „Das Oberwerk wurde eingehaust, also mit Holz umbaut, der Orgelprospekt zum Teil abgebaut“, sagt Kantorin Ute Kubeler. So wird Baufreiheit geschaffen.



Malerei aus dem 15. Jahrhundert entdeckt

Zu diesem neunten Bauabschnitt zählt die weitere Ausmalung der Deckengewölbe der Stiftskirche. „Die Gewölbe im Turm sind schon restauriert“, sagt Architekt Hartmut Böhnke. Das heißt, die Gewölbe erhielten die Farbfassung, wie sie bei der letzten großen Sanierung im Jahr 1860 erfolgte. Und bei den Arbeiten jetzt stießen die Restauratoren auf etwas Besonderes: auf Malereien aus dem 15. Jahrhundert. „Sie müssen um 1440 entstanden sein, denn damals ist der Turm gebaut worden“, sagt Böhnke. Das gesamt Turmgewölbe ist vermutlich mit solcher mittelalterlichen Malerei versehen. In Absprache mit der unteren Denkmalschutzbehörde wurden zwei dieser Zeichnungen von den Restauratoren um Katrin Drabner restauriert. Dabei handelt es sich zum einen um eine Lilie und zum anderen um eine Maske. Die über 500 Jahre alten Malereien bleiben sichtbar und können später dann auch von den Kirchenbesuchern betrachtet werden.

Saniert und restauriert ist bereits schon das große Fenster im Turm über dem Eingangsportal. Aufgebaut sind die Gerüste für die Arbeiten an zwei Fenstern an der Südseite der Kirche. „Es sind die letzten Fenster, die noch restauriert werden müssen“, sagt Hartmut Böhnke.

Mit der Ausmalung der Gewölbe über der Orgel ist dann auch dieser Teil der Kirchensanierung abgeschlossen. Insgesamt fließen rund 400 000 Euro in diesen Bauabschnitt, ein großer Teil sind Fördermittel des Bundes, so Hartmut Böhnke.

Die Demontage der Orgel für die Bauarbeiten hat aber noch einen anderen Aspekt. „Die Orgel ist seit dem Tornado sehr verschmutzt. Und schon kleinste Verunreinigungen können große Schäden in der Mechanik verursachen“, sagt Kantorin Ute Kubeler.

Nach Abbau der Baugerüste, voraussichtlich im September, wird die Orgel aus dem Jahr 1877 wieder Stück für Stück, Pfeife für Pfeife zusammengebaut, gestimmt und intoniert. Zuvor werden alle Pfeifen gründlich gereinigt. „Das alles wird sicherlich länger als eine Woche dauern“, so Kubeler. Sie hatte sich auf den Sommer ohne Orgel vorbereitet und die Konzertserie bewusst darauf abgestimmt. „Es gibt nur ein Konzert mit Orgel in der Reformierten Kirche. Und für die Gottesdienste wird auf der E-Orgel gespielt“, so die Kantorin.

von Ralf Badenschier

erstellt am 09.Jun.2017 | 21:00 Uhr