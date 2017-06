Tarnow : Stimmungsvoll ins Dorffest

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Jäger 1 von 2

Ob den Mandolinenklängen lauschen oder gemeinsam das Fußballfeld stürmen – am Wochenende findet in Tarnow das diesjährige Dorffest statt.

Los geht es am Freitagabend mit einem Konzert in der Kirche. Zu Gast ist die Instrumentalgruppe aus Mustin. Die vor rund drei Jahren von Horst Huth gegründete Gruppe setzt sich aus Musikern zusammen, die mit viel Leidenschaft diverse Instrumente spielen. Die sieben Musiker spielen Gitarre und Mandoline „Die Initiative zum Auftritt der Mustiner ging von Pastor Siegfried Rau aus“, sagt Baldur Beyer. Die Kirchgemeinde möchte sich so an dem Dorffest beteiligen.

Bayer selbst spielt gemeinsam mit Klaus Schröder aus Lübzin Alphorn. Es ist der erste gemeinsame Auftritt von Alphörnern und der Instrumentengruppe, sagt Bayer. Für das Konzert haben sich die sieben Spieler verschiedene an die Mandoline angepasste Stücke aus ihrem Repertoire rausgesucht. Für die Alphörner sind drei Stücke geplant. „Mecklenburgische Melodien, alle selbst von Horst Huth geschrieben“, sagt Beyer. Das bringt laut Beyer ein bisschen mehr Abwechslung in das Konzert.

Nach diesem musikalischen Auftakt am Freitagabend, geht das Dorffest am Sonnabend dann so richtig in die Vollen. Ab 10 Uhr gibt es auf dem Sportplatz ein abwechslungsreiches Programm.

Von 10 bis 15 Uhr messen unter anderem diverse Mannschaften bei einem Fußballturnier ihre Kräfte. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Tarnow, Gülzow, Karcheez und Zernin zeigen ihr Können bei verschiedenen Wettbewerben. Zuschauer können diese zwischen 10 und 13 Uhr verfolgen. Dem besten Team winkt ein Pokal.

Wer sich selbst einmal in einem Wettstreit ausprobieren möchte, hat von 10 bis 17 Uhr die Chance, an einem vom Tarnower Schützenverein organisierten Schießwettbewerb teilzunehmen.

Doch es soll nicht nur um Wettkämpfe gehen, auch kulturell bietet das Dorffest einige auf der Bühne. Von 11 bis 11.30 Uhr zeigt Mädchen und Jungen der Kneipp-Kita „Gänseblümchen“ ein musikalisches Programm. Von 13.30 bis 14 Uhr ziehen die Trommelklänge des „Clan Maclanborough“ die Besucher in ihren Bann. Eine Stunde später, von 15 bis 16 Uhr, führt Tom Sänger, „Entertainer aus Leidenschaft“, sein Programm auf. Damit ist der Tag aber noch nicht vorbei. Die Gemeinde lädt im Anschluss an das Fest, ab 20 Uhr, zum Tanz ins Festzelt mit DJ Roman ein.

Das Fest ist eine feste Größe in Tarnow. „Hier sollen die Leute zusammenkommen und sich wiedersehen können“, Bürgermeister Ingo Sander. Dafür werde jedes Jahr ein neues Programm auf die Beine gestellt.







von Tore Degenkolbe

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:00 Uhr