Schwaan : Süßes im Sack und auf Papier

08. Dezember 2019, 19:20 Uhr

Die zweijährige Johanna möchte sich am liebsten auf Mamas Arm unsichtbar machen. Die fünfköpfige Familie Dyrba geht gerade auf das Zelt vom Weihnachtsmann zu. Johanna fängt an zu weinen. Der alte, weißbärtige Mann im roten Mantel ist der kleinen Maus nicht geheuer und so ist sie kaum zu beruhigen.

Anica und Martin Dyrba sind mit ihren Kindern Elisabeth (7), Josef (4) und Johanna (2) auf den Schwaaner Weihnachtsmarkt gekommen, um ein bisschen Weihnachtsluft zu schnuppern. Da ist ein Besuch des Weihnachtsmannes natürlich Pflicht. Nur die kleine Johanna ist nicht der Meinung. Ihre Geschwister aber nehmen gern die Süßigkeiten des Weißbärtigen entgegen. „Im Kindergarten war schon der Nikolaus“, erklärte Josef stolz. „Aber der sah anders aus.“ Familie Dyrba findet den Schwaaner Weihnachtsmarkt wieder sehr gemütlich. „Es ist schon erstaunlich, was so eine kleine Stadt auf die Beine stellt. Sie geben sich viel Mühe“, meinte Martin Dyrba.

Auch in diesem Jahr ist der Weihnachtsmarkt abwechslungsreich. Selbst das Wetter besserte sich im Laufe des Tages. „Aufgebaut hatten wir noch im Regen“, erklärte die Vorsitzende des Schwaaner Gewerbestammtisches und Hauptorganisatorin, Elke Prehn. „Unser Gewerbestammtisch hat heute wieder voll zu tun. Um 7 Uhr haben wir zusammen mit dem Bauhof aufgebaut und heute Abend werden wir gegen 18, 19 Uhr wieder alles abbauen.“ Die Unterstützung aller Beteiligten ist mit eine Voraussetzung für das gute Gelingen des Tages.

Ansonsten sei der Weihnachtsmarkt wieder kulinarisch gut vertreten. Es gäbe alles, was man sich für dieses Event so vorstellen kann, erklärt Elke Prehn. Es seien aber auch einige Kunsthandwerker wieder da sowie einige Vereine und Privatpersonen mit ihren Hobbybasteleien.

Zu ihnen gehören die Mitglieder des Fördervereins für die Kirche Schwaan. Sie haben ein Rezepte-Heftchen aufgelegt. „Wir hatten in unserem Gemeindebrief einen Aufruf gestartet und die Leute aufgefordert, uns ihr liebstes Rezept zukommen zu lassen“, erzählte die Gemeindepädagogin und Fördervereinsvorsitzende Mareen Voss. „Sogar aus Leipzig und Nossen hat uns je eine Familie ihr Lieblingsrezept geschickt. Sie hatten das gelesen, als sie hier in Urlaub waren. Das fand ich ganz toll.“ Ansonsten gab es an diesem Stand Gebasteltes der Krabbelgruppen-Muttis der evangelischen Kirchengemeinde, wie Brotbeutel, Anhänger, Sterne, Kissen. Aus der Schwaaner Klöppelgruppe steuerte Gudrun Kleinfeldt, die ebenfalls im Förderverein Mitglied ist, ihre filigranen Arbeiten bei. Das Geld aus dem Verkauf aller Dinge soll in die Orgel der Schwaaner Kirche gesteckt werden. „Die Sanierung kostet rund 150 000 Euro, 50 000 Euro müssen wir selbst aufbringen und dafür sind wir sehr aktiv“, so Mareen Voss.

Ein kleiner Renner sind die Weihnachtsgeldmäuse von Iris Koch und ihrer Tochter. Die Frauen nähen zu Hause im stillen Kämmerlein, wenn ihre Zeit es erlaubt, Baby- und Kinderbekleidung sowie Dekorationsartikel und kleine Accessoires. Ihre grauen Weihnachtsgeldmäuse entpuppten sich als begehrtes Weihnachtsgeschenk.