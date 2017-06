Bützow : Technik auf neuen Stand bringen

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Ob in Bützow oder den umliegenden Gemeinden, die Brandschutzbedarfsplanungen werfen ihre Schatten voraus. Die aufzustellenden Pläne werden an vielen Feuerwehrstandorten Schwachstellen und Bedarf aufzeigen. Die Bützower Wehr braucht dafür ein solches Papier gar nicht, denn ihr ist der Bedarf bekannt. Ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF, wird benötigt. Laut Wehrführer Holger Gadinger werde dieser Bedarf ohnehin in der Brandschutzbedarfsplanung stehen. Dem Hauptausschuss wurden nun die Planungen zum neuen HLF vorgestellt.

„Holger Gadinger und ich stehen in regelmäßigem Kontakt“, erklärt Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos). „Und es wurde der Bedarf angezeigt.“ Der momentan vorgehaltene HLF wurde nämlich 1995 angeschafft, hat also seine 25 Jahre auf dem Buckel und entsprechend seinen Zenit erreicht. Laut Gadinger roste das Fahrzeug stellenweise, die Karosserie weise einige Löcher auf. Nicht nur das sei das Problem, viel schwerwiegender ist die veraltete Technik. Diese sei nicht mehr zeitgemäß. „Pkw hatten vor 25 Jahren eine andere Stabilität als heute“, erklärt der Wehrführer. Scheren oder Spreitzer zum Bergen einer eingeklemmten Person würden heute an ihre Grenzen stoßen. Neben der modernen Technik kann der HLF neun Kameraden sowie 1600 Liter Wasser transportieren.

2020 soll der neue HLF, der einen Preis von zirka 450 000 Euro hat, in Bützow ankommen. Warum schon jetzt mit der Planung beginnen? „Eine solche Anschaffung benötigt zweieinhalb Jahre Vorlaufzeit“, weiß Gadinger. Allein die Lieferzeit belaufe sich auf ein oder eineinhalb Jahre, das Beantragen von Fördermitteln koste ebenfalls Zeit. Laut Grüschow geht es in der zweiten Jahreshälfte in die konkrete Vorplanung ehe 2018 die Ausschreibung erfolgt. Der Bürgermeister erklärte, dass der Hauptausschuss dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenübersteht.

von Christian Jäger

erstellt am 29.Jun.2017 | 06:00 Uhr