Bützow : Trödelliebhaber pilgern zu Flohmärkten

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Christina Milbrandt

erstellt am 09.Okt.2017 | 05:00 Uhr

Nach einem besonders verregneten Sonnabend lockte das gute Wetter gestern viele Bützower aus ihren Häusern. Als attraktive Anlaufpunkte gab es gleich zwei Flohmärkte: auf dem Pferdemarkt und in der Gartenstraße. Beide Standorte waren schon am Vormittag gut besucht. In der Gartenstraße hatte Silvia Herlyn einen Stand aufgebaut. Im Angebot hatte sie allerlei Trödel, auch schon Weihnachtsartikel. Über mangelnde Interessenten konnte sie sich nicht beklagen. Wer die zahlreichen Stände, die die Anwohner aufgebaut hatten, einmal abgelaufen hatte, machte sich im Anschluss auf den Weg zum Pfermarkt. Dort gab es Essen, Trinken und ebenfalls sehr viele Stände.

An einem davon waren Ida und Ibo Hillenberg dabei, ihre alten Spielsachen unter die Leute zu bringen. „Wir haben uns relativ spontan dazu entschlossen, dass wir mitmachen. Die Kinder trennen sich von ihren alten Sachen, um uns Eltern dabei zu unterstützen, neue Sachen zu kaufen“, erzählte Vater Tobias Wergien, der den beiden bei der Standbetreuung half. Extra aus Güstrow gekommen waren Kathrin Mueller und Thorsten Bayer. Sie hatten unter anderem Geschirr, Kerzenständer und eine Kamera im Gepäck. Den Flohmarkt nutzten die beiden, um Erfahrungen darin zu sammeln, Gebrauchtes zu verkaufen. „Das ist quasi zum Antesten, mal sehen, wie es so läuft“, sagte Kathrin Mueller.

Schon viel Erfahrungen hat dagegen Anne-Kathrin Voß, die Mitglied im Verein Pferdemarktquartier ist. Seitdem sie nicht mehr in Bützow wohne, mische sie nicht mehr bei der Organisation mit, aber beim Verkauf sei sie eigentlich immer dabei. „Das Schöne ist, dass man immer jemanden trifft, den man kennt und mit dem man plaudern kann.“