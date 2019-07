Bützow : Über den Kreisel gerollt

Umfangreiche Kontrollen der Bützower Polizei im Revierbereich

von Ralf Badenschier

15. Juli 2019, 08:17 Uhr

Gleich mehrere Kontrollen führten Beamte des Polizeireviers Bützow am Wochenende im gesamten Einsatzgebiet durch. Sie mussten etliche Verwarn- und Bußgeldverfahren einleiten. Zwei Autofahrer standen in Bützow zum Beispiel unerlaubt auf Parkplätze für Behinderte. In Schwaan wurden fünf Autofahrer gestoppt, die im Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Kassow sowie Waldeck nicht den Kreis befuhren sondern über den „Kreisel“ rollten. Weitere Verstöße: fehlendes Warndreieck, fehlender Verbandskasten, zu hohe Geschwindigkeit, nicht angelegter Sicherheitsgurt, auf dem Fahrrad mit den Handy telefonieren. Bei einem Auto war die TÜV-Plakette seit vier Monaten abgelaufen.

In Laage wurde ein Autofahrer gestoppt, der unter Einwirkung von Alkohol, 0,62 Promille, am Steuer saß und ein weiter Autofahrer stand unter Einwirkung von Betäubungsmitteln.