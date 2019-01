Bützow : Unfall in der Jungfernstraße

Kurzzeitig ging in der Jungfernstraße gestern Vormittag gar nichts mehr.

von Ralf Badenschier

09. Januar 2019, 08:10 Uhr

Kurzzeitig ging in der Jungfernstraße gestern Vormittag gar nichts mehr. Auf Höhe einer Baustelle hatte sich gegen 11.15 Uhr ein Unfall ereignet. Ein Lkw und ein Pkw waren zusammengestoßen. „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“, so heißt es im Protokoll der Polizei.

Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Bützow war die Jungfernstraße zeitweise voll gesperrt. In der Einbahnstraße wird gegenwärtig ein neues Haus gebaut. Deshalb gilt in diesem Bereich auch ein Parkverbot.