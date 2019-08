Schwaan : Verantwortung für Afrika

von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Über „Unsere globale Verantwortung –

moderne Wege der Entwicklungszusammenarbeit“ spricht der Bundestagsabgeordnete

Peter Stein (CDU) am Donnerstag, dem 22. August, um 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte Schwaan, Mühlenstraße 3. Peter Stein beginnt mit einer Reportage zu seiner Tätigkeit in Tunesien. Anschließend kann diskutiert werden, begleitet von landestypischen Snacks – ein Kostenbeitrag wird erhoben. Um eine Anmeldung bis morgen wird gebeten mit E-Mail an info@buerger-fuer-schwaan.de oder Telefon 03844/891 44 55.