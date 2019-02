Bützow : Versammlung der Kleingärtner

von svz.de

19. Februar 2019, 20:08 Uhr

Der Vorstand der Kleingartenanlage „Seeblick“ Bützow lädt alle Mitglieder am Sonnabend, 23. Februar, um 10 Uhr in den Essenraum der Grundschule am Schlossplatz zur Jahreshauptversammlung ein. Wer kommen möchte, muss den Eingang über den Schulhof benutzen. Hauptschwerpunkte der Versammlung sind der Rückblick auf das vergangene Jahr mit den Berichten des Vorstandes, der Kommissionen und der Wahl des neuen Vorstandes.