Klein Belitz : Vorträge rund um Landwirtschaft

von svz.de

20. Februar 2019, 19:13 Uhr

Zu einer Informationsveranstaltung lädt der Landesverband für Landwirte im Nebenberuf Mecklenburg-Vorpommern alle Interessierten am Sonnabend, 23. Februar, in die Klein Belitzer Sporthalle ein. Die Versammlung beginnt um 9 Uhr mit einer Begrüßung. Es folgen anschließend mehrere Vorträge samt anschließender Diskussion: „Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ um 9.10 Uhr; „Die Gefahr für Bienen durch Glyphosat und andere Spritzmittel“ um 11 Uhr; „NE-Landwirte sind auch in Meck-Pom wichtig für die Erhaltung der bäuerlichen Betriebe“ um 13.30 Uhr; „Aufbau von Leguminosen in der Landwirtschaft“ um 15 Uhr; „Nachhaltige Landwirtschaft – ein Gewinn für die Umwelt, Landwirte und Verbraucher“ um 16.45 Uhr. Alle Verbandsmitglieder und Interessierte sind eingeladen.