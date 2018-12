Qualitz : Werkstatt und Atelier geöffnet

von Ralf Badenschier

20. Dezember 2018, 20:11 Uhr

Ein kleiner Keramikmarkt öffnet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Werkstatt von Dorit Lilienthal in Qualitz, Am Kirchberg 20. Die Keramikerin sorgt für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Es ist Zeit zum Staunen, Plauschen und Naschen. Und Geschenkideen gibt es natürlich auch. Wie auch bei der Schwaanerin Kathrin Wolbring-Wagner. Ein Blick in ihr Atelier mit Zeichnungen, geschmolzenen Flaschen, Tonarbeiten sowie Glasketten ist nur heute von 11 bis 17 Uhr möglich.