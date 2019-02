Bützow : Wettbewerb nicht mehr nachts

Im April findet der nächste Wettbewerb der Feuerwehren statt.

von Ralf Badenschier

05. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Wettbewerb der Feuerwehren des Amtes Bützow-Land findet am 13. April in Bernitt statt. Der Wettstreit wird am Nachmittag absolviert, sagt Amtswehrführer Ralf Ackerhans. Im Vorjahr war der Amtsausscheid in Tarnow als Nachtlauf gestartet worden. „Das war sicherlich für uns spannend, aber nicht für die Gäste, Zuschauer und Ehrenmitglieder“, so der Feuerwehrchef des Amtes. Anders verhält es sich mit dem Flutlicht-Pokal. Zu dem wird die Feuerwehr Steinhagen am 2. Oktober dann zum dritten Mal einladen, sagt Steinhagens Wehrführer Eric Pfotenhauer.