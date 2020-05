Schwaan : Wird das Brückenfest abgesagt?

Stadtvertreter sind sich noch uneins

von Juliane Hinz

08. Mai 2020, 05:00 Uhr

Die Entscheidung fällt allen Beteiligten nicht leicht: Kann das Schwaaner Brückenfest Mitte August stattfinden? Wird es verschoben? Oder doch lieber erst im nächsten Jahr feiern? Nach der Entscheidung der Landesregierung von Donnerstag Abend steht zumindest eins fest: Das Brückenfest ist eine Großveranstaltung und kann damit frühestens ... stattfinden.

In diesem Jahr steht die 25. Auflage und damit ein Jubiläum an. Aber Corona hat das Feiern zu einer schwierigen Angelegenheit werden lassen. Für Schwaans Bürgermeister Mathias Schauer (UWS) steht fest: „Aus Sicht der Verwaltung wäre es besser, das Brückenfest abzusagen.“ Denn selbst wenn das Fest stattfinden könnte, wisse noch niemand, unter welchen Auflagen. „Und dann stellt sich ja auch die Frage, ob die Menschen schon wieder bereit sind, sich zu so einer Veranstaltung zu treffen oder ob die Angst noch überwiegt.“ Denn nichts sei schlimmer, als ein toll organisiertes Fest und am Ende kommt keiner. Grade auch mit Blick auf den Veranstalter, der den Rummel an der Warnowbrücke sowie die abendlichen Konzerte und Partys organisiert, muss das Brückenfest auch wirtschaftlich tragbar sein. „Ich finde, wir sollten entspannt im nächsten Jahr feiern“, sagt Mathias Schauer. „Dann legen wir einfach noch eine Schippe drauf.“

Rüdiger Zöllig, der das Thema auf der Sitzung des Hauptausschusses zur Sprache brachte, will sich noch nicht festlegen: „Ich tendiere dazu, dass wir mit der Entscheidung noch warten.“ Gestern Abend traf er sich mit seinen Fraktionskollegen von Bündnis 90/Die Grünen. Und auf der Sitzung sollte es unter anderem um das Brückenfest gehen. „Auch vor dem Hintergrund, dass wir überlegen, wie das Brückenfest günstiger gestaltet werden könnte“, sagt Zöllig. Er betont, dass Lockerungen, die die Landesregierung heute zulasse, jederzeit auch wieder zurückgenommen werden könnten, wenn die Infektionszahlen deutlich steigen. „Wir stochern derzeit wirklich im Nebel.“

Aus diesem Grund sieht auch Ina Blank, Vorsitzende der CDU-Fraktion, noch keinen dringenden Handlungsbedarf: „Es gibt gesetzliche Vorgaben, die entscheiden, ob das Brückenfest stattfinden kann oder nicht.“ Darum habe sie sich auch dagegen verwehrt, auf der Sitzung des Hauptausschuss einen entsprechenden Beschluss zu fassen. „Es ist ein wichtiges Thema für die Stadt“, betont sie. „Aber gesetzliche Regelungen müssen eingehalten werden. Ob das Fest verschoben wird oder erst nächstes Jahr stattfindet, das ist dann der Spielraum, den wir haben.“ Darum will sie zunächst auf der Fraktionssitzung im Vorfeld der nächsten Stadtvertretersitzung am 4. Juni darüber beraten.

Das sieht auch Mathias Schauer als Zeitfenster für eine Entscheidung zum Brückenfest: „Anfang Juni sollten wir wissen, wie es um das Brückenfest in diesem Jahr steht.“