Bützow : Wird Wolken wachsen?

Wolken wird wachsen. Zumindest wenn der Landkreis einem Antrag der Stadt Bützow zustimmt, der die Verschiebung der Ortstafel in der Schwaaner Straße vorsieht. Dabei geht es jedoch nicht um die Größe des Ortsteils, sondern um Sicherheit. Anwohner der beiden Grundstücke hinter den Bahngleisen, unweit der Einfahrt zum Hartendenkmal, nahmen Kontakt zur Stadt auf und erkundigten sich, ob die Geschwindigkeit noch weiter als auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert werden kann. Daraufhin stellte die Stadt den Antrag beim Landkreis.

Reinhard Sugge ist einer der Anwohner, die sich um die Sicherheit sorgen. „Viele jagen trotz der 70er-Zone da nur so vorbei, etliche Katzen sind deswegen schon gestorben“, klagt der Wolkener. Er berichtet, dass der Bahnübergang insbesondere von Motorradfahrern als Sprungschanze verstanden wird, was mit hohem Tempo verbunden sei. „Das ist eine richtige Rennstrecke.“ Die Lösung liegt für Reinhard Sugge auf der Hand: „Wenn die Ortstafel weiter nach außerhalb gesetzt wird, sinken der Lärmpegel und die Geschwindigkeit. Die Gefahr für Mensch und Tier würde sinken.“

Wie Stadtsprecher Frank Endjer auf Anfrage mitteilt, sei ein Versetzen der Ortstafel aus Richtung Kassow kommend auf Höhe des rechts liegendenden Grundstücks vor dem Bahnübergang angepeilt. Doch Mitarbeiter des Stadtbauhofs können das Schild nicht einfach ausgraben und woanders einbuddeln. „Da es sich bei der Ortstafel um ein Verkehrszeichen handelt, darf dieses nur im Rahmen einer verkehrsrechtlichen Anordnung versetzt werden“, erklärt Endjer. „Da es sich aber um die Kreisstraße K14 handelt, müsste der Landkreis Rostock als Baulastträger die Versetzung auf Grundlage der verkehrsrechtlichen Anordnung umsetzen bzw. veranlassen.“ Eine Reduzierung der Geschwindigkeit sei dort umso erforderlicher, da beide Grundstücke zum geschlossenen Ortsteil nicht mit einem Gehweg oder einem befestigten Seitenstreifen verbunden seien.

Am 11. Mai reichte die Stadt Bützow einen entsprechenden Antrag bei der zuständigen Verkehrsbehörde ein. Der Kreis plant laut Sprecher Kay-Uwe Neumann einen Vor-Ort-Termin, um sich ein Bild von der Sachlage zu verschaffen. Vor Jahren sei zum Schutz der Verkehrsteilnehmer dort bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet worden, Unfälle seien nicht bekannt.

Was könnte dem Vorhaben im Weg stehen? Der Landkreis dazu: „Die Ortstafeln sind ohne Rücksicht auf Gemeindegrenze und Straßenbaulast in der Regel dort anzuordnen, wo ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für einen ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt.“ Einfach ausgedrückt bedeutet das: Ein Autofahrer muss an den beiden Grundstücken erkennen, dass dort Wolken beginnt. Und das soll nun geprüft werden.

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr