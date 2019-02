Güstrow : Wittenburg in vielen Gremien

von Regina Mai

28. Februar 2019, 20:03 Uhr

Der Satower Gerhard Wittenburg, nach dem Tod von Henning von Storch Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion, ist vom Kreistag auf seiner Sitzung Mittwoch in Bad Doberan, in einige Funktionen gewählt worden. Bis zum Ende der Legislaturperiode ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft, in der Gesellschafterversammlung der Molli in Bad Doberan, im Rechts-, Verfassungs- und Europaausschuss des Landkreistages sowie Vertreter für Katy Hoffmeister in Kreisausschuss sowie für Axel Wichmann in der Mitgliederversammlung des Landkreistages.