Schwaan : Workshop für Einsteiger

von svz.de

11. Juli 2019, 08:32 Uhr

Einen Workshop für Einsteiger in die Aquarell- und Acrylmalerei bietet die Schwaaner Künstlerin Kathrin Wolbring-Wagner heute an. Dabei will sie den Teilnehmern die Grundkenntnisse vermitteln. Und zwar im Freien, in ihrem Atelier im Vorbecker Landweg 17a. Los geht es um 14 Uhr. Kurzentschlossene werden gebeten, sich vorher noch unter Telefon 03844/81 42 09 anzumelden. „Wir wünschen uns schönes Wetter für das Naturstudium“, sagt die Künstlerin.