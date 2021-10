Gadebusch : Videokamera soll Unfall einer 15-Jährigen aufgezeichnet haben

Der Unfall einer Schülerin an einer Fußgängerampel ist offenbar von einer Kamera aufgezeichnet worden. Diese soll sich in einem Fahrzeug befunden haben, das an einer Bushaltestelle hielt.

Gadebusch | Nach dem schweren Verkehrsunfall mit einer 15-jährigen Schülerin an einer Fußgängerampel in Gadebusch sind weitere Details zum möglichen Unfallhergang bekannt geworden. Demnach soll die Jugendliche, nachdem sie von einem Auto angefahren wurde, etwa zwei Meter durch die Luft geschleudert worden sein. Sie stürzte anschließend auf den Asphalt und kam dor...

