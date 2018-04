Messerattacke in Wismar : 16-Jähriger sticht auf 17-Jährigen ein

Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen eskaliert in Wismar.

von Magdalena Neubig

19. April 2018, 12:42 Uhr

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen in Wismar hat ein 16-Jähriger einen 17-Jährigen mit einem Messer verletzt. Das Opfer wurde bei dem Vorfall am späten Mittwochabend in den Bauch gestochen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Schnittverletzung habe ärztlich behandelt werden müssen, sei aber nicht lebensgefährlich.