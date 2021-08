Pokrent und Rehna : 20 junge Christen konfirmiert

Die Jugendlichen dürfen nun am Abendmahl teilnehmen, das Patenamt übernehmen und die Kirchengemeinderäte wählen.

Pokrent/Rehna | Aufgeregte Jugendliche bei feierlichen Gottesdiensten, stolze Eltern und Paten, die gratulierten, nachdenklich stimmende Worte von Pastoren: Am Sonnabend wurden zehn junge Christen in der Dorfkirche in Pokrent und noch einmal zehn in der Klosterkirche in Rehna konfirmiert. Zunächst sagten die zwischen 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen bewusst und öff...

