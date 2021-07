Nordwestmecklenburg : Hurra, die neuen Schulkinder sind da!

Trotz coronabedingter Einschränkungen lassen sich Kinder, Eltern und Lehrer in Nordwestmecklenburg die Freude an den Einschulungsfeiern nicht nehmen

Schlagsdorf | Mal mit Maske, mal ohne. Aber immer und überall mit Abstand: 241 Mädchen und Jungen wurden an den Grundschulen von Carlow, Gadebusch, Lützow, Mühlen Eichsen, Rehna, Roggendorf und Schlagsdorf am Sonnabend eingeschult. Die meisten ABC-Schützen gibt es an der Regionalen Schule mit Grundschule Gadebusch. Dort fiebern 64 Erstklässler ihrem ersten Schultag...

