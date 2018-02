Roggendorfer Gilde feiert Gründung : 25 Jahre Roggendorfer Schützen

Gilde feiert ihre Gründung und plant Königsball im Februar.Ausflugsziel für Mitglieder gesucht

von Manja Potts

01. Februar 2018, 12:00 Uhr

Auf 25 Jahre können die Roggendorfer Schützen zurückblicken. Ein Vierteljahrhundert Pflege alter Traditionen und Begründen neuer hat die Schützengilde Roggendorf von 1993 e.V. daher jetzt gefeiert.

Am 29. Januar 1993 wählen 14 Mitglieder im Landhotel Hänsel Werner Zunk zum ersten Oberst ihrer Gilde. Deshalb schließt sich nun der Kreis, wenn die Schützen 25 Jahre später wieder im Landhotel Hänsel sitzen, diesmal um zu feiern.

45 Mitglieder zählt die Gilde heute. „Die meisten Mitglieder hatten wir 1996“, sagt Friedbert Bitterhoff, der Presseverantwortliche der Gilde. „Zu diesem Zeitpunkt waren es 56.“ Mittlerweile hat sich die Zahl bei 45 eingependelt. Das Schützenleben in Roggendorf habe sich schnell verfestigt, erinnert sich Friedbert Bitterhoff. Die Schützen helfen beispielsweise jedes Jahr beim Aufstellen des Maibaums, genauso wie beim Dorffest. Die Frauengruppe organisiert am 8. März eine Feier.

Im Laufe der Zeit packten die Schützen immer wieder ihre Koffer. „Seit 1997 unternehmen wir jedes Jahr Wochenendausflüge“, erzählt Friedbert Bitterhoff. Spreewald, Nordsee, Insel Rügen, Harz, Weserbergland, Mosel – die Roggendorfer Schützen sind reisefreudig. „Das hat wesentlich zur Festigung unserer Gemeinschaft beigetragen.“

Doch vor allem geht es der Gilde um die Wahrung der Schützentradition. „Nur wenn wir ständig trainieren, können wir erfolgreich sein“, sagt Bitterhoff. Einen Wermutstropfen hat das aber. Einen eigenen Schießstand haben die Roggendorfer nicht. Sie müssen nach Mustin, Gadebusch oder Wakenstädt ausweichen. Doch immerhin: „Nach der Gründung des Kreisschützenverbandes Nordwest-Mecklenburg 1994, kam der erste Kreisschützenkönig aus Roggendorf“, erinnert sich Bitterhoff. Volkmar Tardel war besonders zielsicher. Im Laufe der Jahre kamen dann noch der eine oder andere Pokal hinzu.

Stolz ist die Gilde auf ihre drei eigenen Kanonen. Sie werden bei besonderen Festen aufgebaut. „Und sie sind ein Besuchermagnet“, sagt Bitterhoff.

Auch einige Jungschützen finden sich in den Reihen der Gilde. „Wir haben zurzeit sieben Jungschützen“, sagt Bitterhoff. „Im Moment haben wir keine Sorgen. Wenn der Nachwuchs allerdings für eine Lehre oder das Studium weg geht, ist er auch weg vom Verein.“

Am 24. Februar steht mit dem Königsball der gesellschaftliche Höhepunkt an. Die aktuellen Majestäten, Sigrid und Rainer Böttcher, laden befreundete Vereine in das Landhotel Hänsel ein.

Ein Problem müssen die Schützen in den nächsten Wochen noch lösen. „Ende September, Anfang Oktober steht unsere jährliche Fahrt an“, sagt Bitterhoff. Wohin es gehen soll, ist die große Frage. „Das ist gar nicht mehr so einfach“, sagt Bitterhoff. Die Schützen waren schon so viel unterwegs.