Dorf Mecklenburg : 52-Jähriger stirbt mit Kopfverletzung am Straßenrand

Passanten entdecken ein schwer verletzen Mann an einer Straße. Wie es zu der Verletzung kam, ist unklar .

Dorf Mecklenburg | Ein Mann ist nach einem Unfall am Rand einer Straße in Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) gestorben. Wie es zu dem Unfall kam sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der 52-Jährige sei am Samstagabend mit ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.