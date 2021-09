Wahlen in Nordwestmecklenburg : Briefwähler so weit das Auge reicht – Ämter müssen nachrüsten

Viel zu tun haben die Wahlbeauftragten der Ämter Gadebusch, Rehna und Lützow-Lübstorf. Fast 30 Prozent aller Wähler geben ihre Stimme per Brief ab.

Nordwestmecklenburg | Wo mache ich mein Kreuz? Wem gehört meine Erst- und wem meine Zweitstimme? Diese Gedanken gehen zurzeit vielen Wählern durch den Kopf. Zumal am 26. September nicht nur die Bundestags-, sondern auch die Landtagswahl ansteht. Doch viele treten am Sonntag gar nicht den Weg zum Wahllokal an. Immer mehr wird auf die Briefwahl von zu Hause aus gesetzt. Bei ...

