IGS Wismar : Eltern können Kinder für gymnasiale Oberstufe anmelden

Wismar | Eltern, deren Kinder die gymnasiale Oberstufe besuchen möchten, können sie für das kommende Schuljahr 2022/23 an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Johann Wolfgang von Goethe in Wismar anmelden. Diese Möglichkeit besteht für Schüler aus Wismar sowie Umgebung, teilte der Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, Christoph Wohlleben, am Montag mit. Anmeldeschluss ist Ende Februar. Laut Wohlleben können sich Jugendliche für die Einführungsklasse 10 anmelden, die in diesem Jahr die Mittlere Reife erwerben. Auch eine zweite Fremdsprache wird an der Schule angeboten, sofern noch keine erlernt wurde. „Für Lernende, die in diesem Schuljahr die 10. Klasse erfolgreich auf dem gymnasialen Niveau abschließen werden, gibt es die Möglichkeit, die 11. Klasse zu besuchen“, heißt es vonseiten der Schulleitung. Die entsprechenden Formulare für die Anmeldung bis spätestens 28. Februar finden Interessenten auf der Homepage der IGS Wismar. Dort können Eltern ihre Kinder auch für den gymnasialen Bildungsgang ab Klasse 7 anmelden. Kontakt zur IGS Wismar ...

