Auf B105 : Unbekannte verteilen Pflastersteine in Ortsmitte von Mallentin

Ein Zeuge hatte die offenbar mutwillig positionierten Hindernisse am Dienstag gegen 0.40 Uhr entdeckt, als er die Straße mit seinem Auto befuhr. Er hielt an und räumte die Brocken zur Seite.

16. Juli 2019, 13:44 Uhr

Darüber hinaus waren ihm und seinem Beifahrer bei der Annäherung an die Gefahrenstelle drei Personen aufgefallen, die in das angrenzende Maisfeld verschwanden. Unweit des Geschehens fand die Polizei drei herrenlose Fahrräder und stellte diese sicher. Ob es sich dabei um die Räder derer handelte, die die Steine auf die Bundesstraße legten, ist derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Kripo in Grevesmühlen übernahm die Ermittlungen.