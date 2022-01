Brand in Groß Brütz : Auto fängt Feuer: Eigentümer greift zunächst selbst zum Schlauch

Alarm am Donnerstagabend: Die Feuerwehr Brüsewitz rückt sofort aus.

Groß Brütz | Ein Auto hat am Donnerstagabend in Groß Brütz Feuer gefangen. Sofort rückte die Freiwillige Feuerwehr Brüsewitz an. Vor Ort hatte der Eigentümer jedoch schon selbst zum Feuerlöscher gegriffen. Da sich der Brandherd jedoch in der Mittelkonsole und hinter den Armaturen befand, führten die Kameraden weitere Nachlöscharbeiten zuerst mit Wasser und anschli...

