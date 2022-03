Hilfe für die Ukraine : Benefizkonzert für die Ukraine am Sonnabend in Wismar

Freier Eintritt und die Bitte um großzügige Spenden: Kantor Christian Thadewald-Friedrich lädt zum Benefizkonzert für die Ukraine in die Heiligen-Geist-Kirche.

Wismar | Musikalischer Einsatz für die Flüchtlingshilfe: Am Sonnabend werden in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar die Kantorei und eine Band ein Benefizkonzert für die Ukraine spielen. Das kündigte Kantor Christian Thadewald-Friedrich an. Die Zuhörer erwarte ein Repertoire aus Popmusik – begleitet unter anderem von Saxophon, Gitarre und Akkordeon. Das kön...

