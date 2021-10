Hansa Rostock : Hansa-Ikonen zu Gast bei Fan-Talk in Boltenhagen

Frank Pagelsdorf und Andreas Zachhuber stehen im Ostseebad Rede und Antwort

Boltenhagen | Auf eine ganz besondere Gesprächsrunde durften sich 50 Teilnehmer des zehnten Fan-Talk in der Boltenhagener Gaststätte Sommerlaune freuen. Zu Gast waren die ehemaligen Trainer des FC Hansa Rostock, Frank Pagelsdorf, gebürtig in Hannover, und Andreas Zachhuber, der in Wismar zur Welt kam und als Kind sogar am Boltenhagener Strand spielte. Einst ware...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.