Botelsdorf bei Gadebusch : Brunnenbohrer sorgen für bessere Löschwasser-Versorgung

Fachleute aus Wahlstedt bohren nicht nach Öl, sondern nach Wasser. Sie wollen zahlreiche Löschwasserbrunnen errichten.

Botelsdorf | Diese Arbeiten können Leben retten! In Botelsdorf haben Mitarbeiter der Brunnen- und Rohrleitungsbaufirma Papenburg aus Wahlstedt mit dem Bohren eines Löschwasserbrunnens begonnen. Er ist nicht der einzige, der in den kommenden Monaten errichtet werden soll. So sind insgesamt 22 neue Brunnen im Amtsbereich Gadebusch geplant. Mit Kosten von etwa 26.000...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.