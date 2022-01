Bundesstraße 105 gesperrt : Brand auf Parkplatz zerstört vier Autos in Grevesmühlen

Die Bundesstraße 105 war rund eine Stunde gesperrt.

Grevesmühlen | Böse Überraschung für Pendler: Bei einem Feuer sind auf einem Parkplatz in Grevesmühlen vier Autos zerstört worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, brach der Brand gegen Mittag an einem Fahrzeug auf einem beliebten Parkplatz am Rande der Innenstadt aus. Ein Passant alarmierte Feuerwehr und Polizei. Bevor die Feuerwehrleute die Flammen...

