Polizei vermutet Brandstiftung : Großfeuer einer Lagerhalle in Demern

Nach einem Feuer in einer Scheune mit Strohballen in Demern geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zwei Tatverdächtige im Visier.

Demern | Bei einem Brand einer Lagerhalle in Demern kam es am Sonnabend zu einem Schaden von rund 40.000 Euro. In der Scheune wurden unter anderem Strohballen gelagert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Facebook Iframe Nach ersten Erkenntn...

