Wismar : Ein Leichtverletzter beim Brand in einem Wohnhaus

Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen.

Avatar_prignitzer von Jana Marie Krest

19. Juli 2020, 10:36 Uhr

Ein Mehrfamilienhaus ist in Wismar-Wendorf durch ein Feuer in der Nacht zu Sonntag unbewohnbar geworden.

Der 65-jährige Bewohner der Brandwohnung wurde leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 65-Jährige konnte seine Wohnung aus eigener Kraft verlassen, sechs weitere Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften unverletzt in Sicherheit gebracht. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen.

Nachbarhaus wurde evakuiert

Weil zwischenzeitlich ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus drohte, wurde auch dieses von den Einsatzkräften evakuiert. Das Haus wurde jedoch von dem Feuer verschont und die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.