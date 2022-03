Wismar : Brennender Sattelauflieger sorgt für Vollsperrung auf der A20

Der Auflieger, der mit Kunststoffgranulat beladen war, brannte gänzlich aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wismar | Zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte geriet am 14. März der Auflieger einer polnischen Sattelzugmaschine in Brand. Gegen 15 Uhr wurde die Polizei über die brennende Fahrzeugkombination, die auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Lübeck stand, informiert. Auflieger mit Kunststoffgranulat beladen Dem 33-jährigen Fahrzeugf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.