Grevesmühlen : Waldinventur läuft in Nordwestmecklenburg an

Die Zählung ist wohl eine der größten Bestandsaufnahmen in Deutschland und findet auch in MV statt.

Grevesmühlen | Inventuren gibt es nicht nur in Geschäften, sondern auch in der Natur. So läuft derzeit bundesweit und somit auch im Bundesland MV die Waldinventur an. Worauf es dabei ankommt und welche Kuriositäten in der Vergangenheit zum Vorschein kamen, darüber berichtet die Försterin Steffi Wassermann vom Forstamt Grevesmühlen im Interview mit Redakteur Michael ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.