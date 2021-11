Einzelhandel : Camp David eröffnet Geschäft in Grevesmühlen

Noch in diesem Jahr soll der Männermodeausstatter Camp David ein Geschäft in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen eröffnen.

Grevesmühlen | Ein neues Geschäft zieht in die Grevesmühlener Innenstadt. Das Männermode-Label Camp David wird noch in diesem Jahr ein Geschäft eröffnen, so schreibt es die Facebook-Seite nw-mecklenburg.de. Laut Lübecker Nachrichten soll sich dieses in der August-Bebel-Straße befinden. „Eine deutliche Bereicherung der Innenstadt“, kommentiert nw-mecklenburg.de. Fa...

