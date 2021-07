Kultur in Demern : Nach der Jahreshauptversammlung ist vor dem Konzert

Christoph Minke wird am Sonntag in der Kirche zu Demern an der Orgel spielen. Vorher treffen sich die Mitglieder des Fördervereins.

Demern | Orgelklänge werden am Sonntag, dem 1. August, in der Kirche zu Demern zu hören sein. Anlässlich der Reihe „Drei Dörfer im Konzert“ wird Kirchenmusikdirektor Christoph Minke Stücke von von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy oder Robert Schumann spielen. Los geht die musikalische Veranstaltung um 18 Uhr. Vor dem Konzert die Jahreshaup...

