Corona in Nordwestmecklenburg : Mobiles Impf-Team macht den ersten Halt in Schönberg

Nicht nur bei Hausärzten und im Impfzentrum soll in nächster Zeit geimpft werden. Der Landkreis will auch punktuelle Impfangebote vor Ort machen.

Schönberg | Für den „Piks“ der Corona-Schutzimpfung geht es normalerweise in ein Impfzentrum oder zum Hausarzt. Ab dieser Woche gibt es jedoch ein zusätzliches Angebot im Landkreis. Mobile Impf-Teams sind in den nächsten vier Wochen nahezu täglich im Einsatz, um den Impfstoff unter die Leute zu bekommen. Den Start machte an diesem Tag Schönberg. In der Palmbergha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.