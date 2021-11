Corona : Schnelltestzentrum soll bei Feuerwehr in Gadebusch öffnen

Der Krankenwagen vor dem Rathaus in Gadebusch hat ausgedient. Das Deutsche Rote Kreuz will nun ein Schnelltestzentrum in der Agnes-Karll-Straße eröffnen.

Gadebusch | In Gadebusch will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Saal des Feuerwehrgerätehauses künftig Schnelltests auf das Coronavirus durchführen. Eigentlich war der Start für den 1. Dezember geplant. Doch es fehlt Personal. Andrang führt zu Personalnot „Wir müssen erst einmal die bestehenden Testzentren aufstocken, weil dort so ein großer Andrang herrscht...

