Stichwahl Nordwestmecklenburg : Das müssen die Wähler beachten

Am 9. Mai treten Kerstin Weiss von der SPD und Tino Schomann von der CDU zur Landratswahl an.

Wismar/ Gadebusch | Am Sonntag, 9. Mai, findet die Stichwahl zur Landratswahl in Nordwestmecklenburg statt. Es treten Kerstin Weiss von der SPD und Tino Schomann von der CDU gegeneinander an. Die Amtsinhaberin hatte am 25. April 16.929 Stimmen geholt, etwas weniger als ihr Herausforderer, der 17.501 Stimmen bekam. Da keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erreichte, i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.