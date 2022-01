Wismar : Demonstration sorgt diesen Montag für Verkehrseinschränkungen

Für heute Abend wurde erneut eine Versammlung angemeldet, die sich auf den Verkehr in der Hansestadt auswirken wird.

Wismar | An diesem Montag ist erneut eine Versammlung in der Hansestadt Wismar angemeldet. Der Landkreis Nordwestmecklenburg und die Polizeiinspektion Wismar erwarten in diesem Zusammenhang im Bereich der Wismarer Altstadt ab circa 17.30 Uhr zeitweise Einschränkungen des Straßenverkehrs. Diese können sich auch auf einzelne Buslinien auswirken, sodass mit gerin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.