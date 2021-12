Feuerwehreinsatz : Feuerwehr rückt zu Brand in Altstadthaus in Wismar aus

In Wismar hat die Feuerwehr Donnerstagabend einen Brand in einem Haus in der Altstadt unter Kontrolle gebracht. 22 Mann waren dafür im Einsatz. Der Bewohner musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Wismar | In Wismar hat es am Donnerstagabend in einem kleinen Haus in der Altstadt gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit sechs Einsatzfahrzeugen an. Der Bewohner habe versucht, den Brand selbst zu löschen und sei mit Verdacht auf Rauchgasentwicklung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte Marco Trunk, Pressesprecher der Hansestadt Wismar, auf Nachfrag...

